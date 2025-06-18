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06:01, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Названы вероятные действия США в конфликте Израиля и Ирана

Дипломат Виктор Смирнов: США могут вмешаться для разведения Израиля и Ирана
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Rami Shlush / Reuters

Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт Израиля и Ирана для разведения сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заведующий отделом изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, посол Российской Федерации в Королевстве Бахрейн в 2008-2015 годах Виктор Смирнов.

«Попытка развести стороны или создать условия для временной паузы в боевых действиях тоже будет формой вмешательства, даже если до прямых переговоров дело не дойдет», — подчеркнул он.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп уже проявил себя как политик, который хочет остановить конфликты. Эти усилия американского лидера могут оказаться эффективнее, чем маневрирование авианосцев и демонстрация военной силы.

Вместе с тем следует признать, что в текущей ситуации не все зависит от воли США, поскольку и Иран, и Израиль действуют самостоятельно, заключил эксперт.

Ранее политолог Лана Раванди-Фадаи назвала лучших посредников для Израиля и Ирана. По ее словам, ими могут быть Россия и Азербайджан.

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