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05:00, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Названы лучшие посредники в переговорах Израиля и Ирана

Политолог Раванди-Фадаи: РФ и Азербайджан — лучшие посредники Ирану и Израилю
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / File Photo / Reuters

Лучшими посредниками в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном являются Россия и Азербайджан. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила старший научный сотрудник и руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

«Гораздо более реалистичными кандидатами на роль посредников выглядят Россия и Азербайджан. У них выстроены рабочие отношения и с Ираном, и с Израилем», — заметила она.

По словам политолога, для России обе стороны конфликта являются торгово-экономическими партнерами, а в условиях санкций их потеря станет вызовом. Кроме того, и Россия, и Азербайджан заинтересованы в стабильности в регионе.

Азербайджан уже попросил Израиль не атаковывать иранские территории, населенные азербайджанцами. Как сообщается, эта просьба была передана по различным каналам.

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