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07:28, 18 июня 2025Россия

Главный раввин России назвал неудачниками верящих в еврейский заговор людей

Главный раввин Лазар назвал неудачниками верящих в еврейский заговор людей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Миф о еврейском заговоре продолжает жить в российском обществе, потому что существуют неудачники, которые верят в это. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар в интервью «Газете.ру».

«Миф о "еврейском заговоре" или "еврейском засилье" живуч просто потому, что есть на свете неудачники, которые пытаются списать свою недееспособность на какую-нибудь "вражью силу"», — сказал раввин.

Он добавил, что таким людям бессмысленно запрещать свои вымыслы через социальные сети. Вместо этого еврейская община России стремится быть максимально открытой, добавил Лазар. Он привел в пример Еврейский музей в Москве, где проходит множество образовательных проектов, а также синагоги, куда может прийти любой желающий.

Лазар ранее заявлял, что в России необходимо избежать распространения пропаганды ненависти. По мнению Лазара, именно межнациональная дружба и взаимоуважение между народами позволило стране сохранить единство и могущество на протяжении всей истории существования российского государства

ЖЗЛ
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