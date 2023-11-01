Главный раввин России призвал не допустить в стране пропаганды ненависти

Главный раввин России призвал избежать распространения пропаганды ненависти

В России необходимо избежать распространения пропаганды ненависти, заявил главный раввин страны Берл Лазар. Об этом говорится в заявлении раввина, поступившем в редакцию РБК.

По мнению Лазара, именно межнациональная дружба и взаимоуважение между народами позволило стране сохранить единство и могущество на протяжении всей истории существования российского государства. «Если, не дай Бог, сейчас эти отношения окажутся взорваны, плохо будет всем», — предостерег он.

Лазар сообщил, что к нему ежедневно поступают вопросы от членов еврейской общины, касающиеся безопасности. Также раввин отметил, что после событий в махачкалинском аэропорту он до сих пор не получил ответов от местных религиозных лидеров. «Даже извинений нет ни от кого на Кавказе», — добавил Лазар.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после сообщения о прибытии самолета из Тель-Авива.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он назвал случившееся провокацией западных спецслужб и заявил о попытке «стравить между собой представителей разных национальностей и религий».