Главный священник в зоне СВО перечислил грехи военных

Главный священник в зоне СВО Василенков опубликовал список грехов военных

Главный священник в зоне специальной военной операции (СВО) протоиерей Димитрий (Василенков) опубликовал список возможных грехов военных, который может помочь другим иереям для проведения исповеди в боевых условиях. Грехи он перечислил в Telegram-канале «На войне».

Священнослужитель перечислил более пятидесяти грехов, которые могут быть свойственны военным. Часть проступков Василенков сформулировал языком Церкви, а часть — языком военной полиции. Среди последних грехов, упомянутых священником — «способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев», «способствование передаче информации сопредельной стороне о расположении воинского контингента» и «неисполнение приказов руководства».

Также среди возможных грехов:

увлечение сатанизмом, неоязычеством, родноверием;

участие в разрушении храмов;

пытки и убийство пленных;

пренебрежение правилами безопасности;

доведение продуктов до порчи;

рукоблудие, половые извращения и педофилия.

Ранее в Василенков провел для участников СВО инструктаж по духовной безопасности, отметив, что нарушение духовных правил ведет к травмам и смерти.