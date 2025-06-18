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13:59, 18 июня 2025Россия

Главный священник в зоне СВО перечислил грехи военных

Главный священник в зоне СВО Василенков опубликовал список грехов военных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный священник в зоне специальной военной операции (СВО) протоиерей Димитрий (Василенков) опубликовал список возможных грехов военных, который может помочь другим иереям для проведения исповеди в боевых условиях. Грехи он перечислил в Telegram-канале «На войне».

Священнослужитель перечислил более пятидесяти грехов, которые могут быть свойственны военным. Часть проступков Василенков сформулировал языком Церкви, а часть — языком военной полиции. Среди последних грехов, упомянутых священником — «способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев», «способствование передаче информации сопредельной стороне о расположении воинского контингента» и «неисполнение приказов руководства».

Также среди возможных грехов:

  • увлечение сатанизмом, неоязычеством, родноверием;
  • участие в разрушении храмов;
  • пытки и убийство пленных;
  • пренебрежение правилами безопасности;
  • доведение продуктов до порчи;
  • рукоблудие, половые извращения и педофилия.

Ранее в Василенков провел для участников СВО инструктаж по духовной безопасности, отметив, что нарушение духовных правил ведет к травмам и смерти.

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