Информация о готовности России применить ядерное оружие против соседей оказалась фейком

Данные о готовности РФ применить ядерное оружие против соседей оказались фейком

Украинские Telegram-каналы со ссылкой на материал шведского телевидения SVT написали, что Россия постоянно расширяет и модернизирует свои ядерные базы и готовится применить ядерное оружие (ЯО). «У России — самый большой ядерный арсенал в мире, почти 5500 боеголовок. И [президент России Владимир] Путин, видимо, всерьез собирается его применить», — говорится в одном из постов. Эта информация оказалась фейком.

В первоисточнике — материале SVT со ссылкой на спутниковые снимки — говорится лишь о том, что Россия модернизирует свои ядерные базы. Также издание приводит мнения различных спикеров — например, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк, ранее занимавшийся политикой в области ядерного оружия в НАТО, утверждает, что Россия пытается превратить страх Запада в оружие, которым она может воспользоваться. При этом в первоисточнике не идет речи о том, что Российская Федерация действительно намерена использовать свое ЯО.

Согласно ядерной доктрине России, страна может применить такой вид оружия в случае, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также при агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и целостности государств. Среди условий применения ядерного оружия — атака России и ее союзников баллистическими ракетами; применение оружия массового поражения по РФ и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты страны; поступление информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы. Однако, как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Москва занимает ответственную позицию по недопущению ядерной войны.

В Соединенных Штатах также выражали мнение, что РФ не намерена его применять в рамках конфликта на Украине. По словам действующего в 2024 году пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применять ядерный боезаряд на Украине.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия «не собирается втягиваться» в новую гонку вооружений, но будет поддерживать ядерные силы «на уровне необходимой достаточности». В связи с этим утверждения украинских каналов о том, что Россия обновляет и модернизирует базы для последующего удара по Европе, не соответствуют действительности.

Обновление и модернизация российских баз говорит о том, что страна беспокоится о своей безопасности, и обновление позволит ей купировать различные вызовы. Об этомговорили ранее многие эксперты.

Информация о том, что Россия готовится применить ядерное оружие против своих соседей, что доказывает модернизация объектов РВСН и других родов войск РФ, имеющих на вооружении ядерное оружие, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».