Иностранный министр опубликовал видео о Москве под песню группы «Тату»

Глава МИД Индонезии Сугионо выложил ролик о поездке в Москву под песню «Тату»

Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео о поездке в Москву под песню «220» российской группы «Тату». Роликом он поделился в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео иностранный министр показал, как он выходит из московского аэропорта Домодедово, а затем в автомобиле едет по улицам Москвы. На фоне играла песня «Тату».

«Прибыли в Москву, Россия, для двусторонней встречи с министром иностранных дел России [Сергеем Лавровым]. На этой двусторонней встрече мы обсудили ряд вопросов, включая запланированный визит президента Индонезии Прабово Субианто в России, а также празднование 75-летия дипломатических отношений между Индонезией и Россией», — подписал публикацию Сугионо.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал странное видео с саммита «Большой семерки» (G7) под популярную в социальных сетях песню на русском языке «Капибара» композитора Алексея Плужникова. На видео мировые лидеры проходят друг за другом, а на фоне играет песня о капибаре.