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10:37, 18 июня 2025Мир

Израиль сообщил о последствиях ударов Ирана

Офис Нетаньяху: Иран выпустил по Израилю 400 ракет, ранены более 800 человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Itay Cohen / Reuters

Иран выпустил по Израилю 400 ракет, в результате ранены более 800 человек. О последствиях ударов сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Более 804 раненых, из них 8 — в тяжелом состоянии; 41 — в состоянии средней тяжести; 755 — с легкими травмами», — заявил Гендельман.

По словам советника израильского премьера, с момента начала операции по Израилю было запущено около 400 баллистических ракет и сотни беспилотников. Кроме того, было зафиксировано около 40 мест падения боеприпасов. Гендельман добавил, что атаки унесли жизни 24 человек.

Ранее Израиль атаковал иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана.

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