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07:43, 18 июня 2025Мир

Израиль атаковал связанные с ураном объекты Ирана

Армия обороны Израиля атаковала связанные с ураном объекты Ирана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Handout Old / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Ранее Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на среду, 18 июня, смогли установить полный контроль над воздушным пространством противника.

До этого стало известно, что закрытое совещание на тему возможных ударов Соединенных Штатов по Ирану, которое состоялось в Белом доме, завершилось без принятия решения об атаке на регион.

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