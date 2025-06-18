Израиль атаковал связанные с ураном объекты Ирана

Армия обороны Израиля атаковала связанные с ураном объекты Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Ранее Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на среду, 18 июня, смогли установить полный контроль над воздушным пространством противника.

До этого стало известно, что закрытое совещание на тему возможных ударов Соединенных Штатов по Ирану, которое состоялось в Белом доме, завершилось без принятия решения об атаке на регион.