Раскрыт исход совещания об ударах по Ирану в Белом доме

WSJ: На закрытом совещании в Белом доме США не приняли решение об атаке на Иран

Закрытое совещание на тему возможных ударов Соединенных Штатов по Ирану, которое состоялось в Белом доме, завершилось без принятия решения об атаке на регион. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания поделились данными, что участие Вашингтона в конфликте на стороне Израиля против Ирана было «одним из нескольких вариантов, которые обсуждались» в ходе встречи. Но в итоге американское руководство не смогло определиться с тем, какие шаги ему предпринять.