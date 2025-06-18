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07:08, 18 июня 2025Мир

Раскрыт исход совещания об ударах по Ирану в Белом доме

WSJ: На закрытом совещании в Белом доме США не приняли решение об атаке на Иран
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Bourg / Reuters

Закрытое совещание на тему возможных ударов Соединенных Штатов по Ирану, которое состоялось в Белом доме, завершилось без принятия решения об атаке на регион. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания поделились данными, что участие Вашингтона в конфликте на стороне Израиля против Ирана было «одним из нескольких вариантов, которые обсуждались» в ходе встречи. Но в итоге американское руководство не смогло определиться с тем, какие шаги ему предпринять.

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