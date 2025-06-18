«Cовершенно беззащитны». Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

IRNA: ВС Ирана установили полный контроль над воздушным пространством Израиля

Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на среду, 18 июня, смогли установить полный контроль над воздушным пространством противника. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).

Ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий [Израиля] и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками Корпус стражей исламской революции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью проинформировала, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана. «Защитные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении. Местных жителей призвали «войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления». Позже очевидцы опубликовали видеозапись с иранскими снарядами в небе над Иерусалимом. Баллистические ракеты Ирана также атаковали здание Министерства обороны Израиля и авиабазу Маор.

17 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана на юго-западе страны, в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сбили израильский военный самолет. Известно, что пилоту, управлявшему воздушным судном, удалось катапультироваться. Организованы его поиски.

Израильские ВВС нанесли удары по Тегерану

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по Тегерану в ночь на 18 июня. ЦАХАЛ призвала к эвакуации жителей 18-го округа города, предупреждая о скорой атаке.

Израиль ударил по ракетному заводу в окрестностях столицы Ирана. Также израильские ВВС атаковали Университет имени Имама Хусейна на северо-востоке Тегерана. Информации о пострадавших нет.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля 17 июня уничтожили как минимум двенадцать ракетных баз Ирана. В ЦАХАЛ также заявили, что ВВС Израиля атаковали военные объекты, находящиеся на западе Ирана.

В ходе проведенной операции были поражены несколько объектов и десятки пусковых установок ракет класса «земля-земля» Армия обороны Израиля

В ЦАХАЛ добавили, что ВВС продолжают свою активность в иранском воздушном пространстве, чтобы «обнаружить и нейтрализовать пусковые установки, направленные на израильский тыл». Кроме того, Израиль атаковал иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана.

США могут присоединиться к Израилю, Иран готовится к ответу

Как сообщают американские СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар Вашингтона по Ирану. Однако среди ближайших советников американского лидера нет полного согласия по этому вопросу. Также известно, что глава Белого дома отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь соглашения. Он потребовал от руководства страны капитулировать.

Безоговорочная капитуляция! Дональд Трамп Президент США

Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам, если США присоединятся к военной операции против Ирана. По данным The New York Times, Соединенные Штаты уже направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для оказания помощи истребителям, которые защищают американские базы. Также их можно использовать для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в возможном ударе по иранским ядерным объектам, говорится в статье.

Однако, по данным The Wall Street Journal, закрытое совещание на тему возможных ударов Соединенных Штатов по Ирану, которое состоялось в Белом доме, завершилось без принятия решения об атаке на регион.