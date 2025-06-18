Израильские ВВС начали наносить удары по Тегерану

Израильские ВВС наносят удары по Тегерану

Израильские ВВС наносят удары по Тегерану. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается об атаке на ракетный завод в окрестностях Тегерана. Ранее Армия обороны Израиля призвала к эвакуации жителей 18-го округа Тегерана, предупреждая о скором ударе.

Армия обороны Израиля проинформировала, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана в ночь на 18 июня. Местных жителей призвали «войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления».

Ранее также сообщалось, что баллистические ракеты Ирана атаковали здание МО Израиля и авиабазу Маор.