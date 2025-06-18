Иран атаковал здание Минобороны Израиля и авиабазу

Баллистические ракеты Ирана атаковали здание МО Израиля и авиабазу Маор

Баллистические ракеты Ирана атаковали здание МО Израиля и авиабазу Маор. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что местным жителям запрещают снимать происходящее на видео и публиковать в социальных сетях.

Ранее Армия обороны Израиля проинформировала, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана. Местных жителей призвали «войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления».

Накануне вечером системы противовоздушной обороны Ирана на юго-западе страны, в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сбили израильский военный самолет. Уточнялось, что пилоту, управлявшему воздушным судном, удалось катапультироваться