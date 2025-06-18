В ЦАХАЛ заявили о пусках ракет из Ирана

В Израиле зафиксировали запущенные со стороны Ирана ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана. ЦАХАЛ в своем Telegram-канале предписала населению спрятаться в укрытиях.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы», — отмечается в сообщении.

Местным жителям предписано «войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления».

Накануне вечером системы противовоздушной обороны Ирана на юго-западе страны, в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сбили израильский военный самолет. Уточнялось, что пилоту, управлявшему воздушным судном, удалось катапультироваться

Также днем ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля. Других подробностей не сообщалось.