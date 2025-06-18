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03:21, 18 июня 2025Мир

Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

IRNA: По данным КСИР, Иран полностью контролирует воздушное пространство Израиля
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на 18 июня смогли установить полный контроль над воздушным пространством страны-противника. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий [Израиля] и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — указано в заявлении.

Ранее стало известно, что баллистические ракеты Ирана атаковали здание Минобороны Израиля и авиабазу Маор. До этого ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, населению предписали спрятаться в укрытиях.

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