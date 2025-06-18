Израильские ВВС нанесли удар по университету в Тегеране

Израильские ВВС нанесли удар по Университету имени Имама Хусейна в Тегеране

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по Университету имени Имама Хусейна на северо-востоке Тегерана. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Информации о пострадавших нет. Университет имени имама Хусейна — это высшее военное учебное заведение профессионального образования для подготовки и повышения квалификации военных и гражданских специалистов.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС 17 июня атаковали и уничтожили как минимум двенадцать ракетных баз Ирана. 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.