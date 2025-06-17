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17:03, 17 июня 2025Мир

Израиль нанес новые удары по Ирану

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам на западе Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали военные объекты, находящиеся на западе Ирана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад израильские ВВС завершили серию ударов по западному Ирану. В ходе проведенной операции были поражены несколько объектов и десятки пусковых установок ракет класса "земля-земля"», — отмечается в публикации.

В ЦАХАЛ добавили, что ВВС Израиля продолжают свою активность в иранском воздушном пространстве, чтобы «обнаружить и нейтрализовать пусковые установки, направленные на израильский тыл».

Утром, 17 июня, ЦАХАЛ нанесла серию новых масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана. По данным израильских вооруженных сил, были уничтожены десятки объектов инфраструктуры для хранения ракет класса «земля-земля» и пусковых установок, удары также нанесены по пусковым установкам ракет класса «земля-воздух» и местам хранения беспилотных летательных аппаратов.

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