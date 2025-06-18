Кац: Израиль уничтожил штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана

Израиль уничтожил штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.

«Мы только что уничтожили штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана — главный инструмент репрессий режима», — сказал он.

По словам главы израильского оборонного ведомства, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по символам режима и бить по власти верховного лидера Ирана Али Хаменеи везде, где это потребуется.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля атаковали район Тегерана, где находится бункер Хаменеи. Кроме того, ЦАХАЛ в данный момент наносит удары по военным объектам Ирана.