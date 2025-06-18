Израиль атаковал бункер верховного лидера Ирана

ВВС Израиля атаковали район Тегерана, где находится бункер аятоллы Хаменеи

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали район Тегерана, где находится бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает израильский «9 канал» в своем Telegram.

«ВВС Израиля бомбят квартал Тегерана, где находится бункер аятоллы Хаменеи», — передает телеканал со ссылкой на иранские источники.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что «в данный момент» израильские ВВС наносят удары по военным объектам, которые принадлежат« иранскому режиму в Тегеране».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно точное местонахождение аятоллы Хаменеи, однако США не планируют устранять его, «по крайней мере сейчас».

Также портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Трамп выступает против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана из-за риска «непредсказуемых последствий».