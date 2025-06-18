Каллас призвала учить русский язык в одном случае

Каллас призвала учить русский язык в случае прекращения помощи Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала учить русский язык в случае прекращения помощи Украине. Ее слова передает The Guardian.

«Процитирую моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, нам всем следует начать изучать русский язык»

По мнению Каллас, необходимо усилить позиции Украины на поле боя, так как она якобы является первой линией обороны Европы. Она отметила, что в 2024 году Россия потратила на оборону больше средств, чем весь ЕС.

Ранее Каллас заявила, что атака Украины на российские аэродромы «переписывает военную историю».