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20:04, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Кнайсль указала на большое количество предателей во власти Ирана

Кнайсль: Во власти в Иране находится много предателей
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Во власти в Иране находится много сотрудничающих с Израилем предателей, что крайне негативно сказывается на устойчивости правящего режима. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Что меня поражает в нынешней ситуации, так это огромное присутствие предателей. Я бы не назвала их просто шпионами или диверсантами, но это действительно огромное присутствие предателей. И иранская система безопасности как таковая потерпела неудачу, потому что они теряли свое время на ерунду вроде платков, разрешено ли вам выгуливать собаку или нет», — указала исследователь.

В качестве примера провала разведки Кнайсль обратила внимание на уничтожение в Тегеране летом прошлого года лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию, который был взорван в период инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В связи с этим, она выразила опасения, что страна может оказаться на грани хаоса.

Ранее Кнайсль заявила, что Ирану грозит скатывание в острый кризис на фоне конфликта с Израилем и низкого качества управленческих решений. При этом экс-министр напомнила, что Иран является одним из старейших национальных государств мира. По ее словам, распада страны, как это произошло с Ливаном или Сирией, можно избежать, и она сохранит свое единство.

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