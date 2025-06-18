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19:28, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Кнайсль оценила угрозу развала правящего режима Ирана

Кнайсль: Ирану грозит скатывание в хаос
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Ирану грозит скатывание в хаос на фоне конфликта с Израилем и низкого качества управленческих решений. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Когда дело доходит до вопроса смены режима, то посмотрите на нынешние институты власти — они раздроблены. Нет единого сплоченного центра власти, и это фундаментальная проблема страны. Власть не принадлежит исключительно верховному лидеру Али Хаменеи. Власть не принадлежит исключительно армии или Корпусу стражей исламской революции. Так что в такой ситуации я боюсь для Ирана хаоса», — отметила эксперт.

При этом Кнайсль напомнила, что Иран является одним из старейших национальных государств мира. По ее словам, распада страны, как это произошло с Ливаном или Сирией, можно избежать, и она сохранит свое единство.

Ранее Карин Кнайсль рассказала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в 2000-е годы на фоне вторжения США в Ирак думал о наземной операции в Иране, но тогда военные сказали ему «нет». Она также предположила, что Вашингтон может избежать вмешательства в конфликт и договориться с Тегераном.

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