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18:59, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Кнайсль описала планы Израиля вторгнуться в Иран одним русским словом

Кнайсль о планах Нетаньяху вторгнуться в Иран: Нет
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Немышев / URA.RU / ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в 2000-е годы на фоне вторжения США в Ирак думал о наземной операции в Иране, но тогда военные сказали ему «нет». Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Эти сценарии обсуждаются с 2003 года, когда США и их союзники вторглись в Ирак. Речь всегда шла о следующей остановке в Тегеране. В те дни именно израильские вооруженные силы сказали премьер-министру Нетаньяху "Нет". Они сказали, что это слишком», — ответила Кнайсль, перейдя быстро на русский язык.

Кнайсль добавила, что даже в случае начала наземной операции или прямых военных ударов это не принесло бы Израилю никаких политических выгод. Она указала, что Иран сохраняет ядерную программу, и атаки израильских войск неспособны ее остановить.

Ранее Кнайсль заявила, что гипотетические удары Ирана по американским военным базам могут стать поводом для непосредственного вмешательства США и атаки по объектам исламской республики. Однако она подчеркнула, что избежать вмешательство в Вашингтона в боевые действия возможно.

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