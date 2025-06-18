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16:34, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Кнайсль назвала красную линию США для удара по Ирану

Кнайсль: Удары Ирана по военным базам могут стать поводом для атаки США
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Гипотетические удары Ирана по американским военным базам могут стать поводом для непосредственного вмешательства США и атаки по объектам Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Но красная линия для США, насколько я понимаю, — это нападение на американскую военную базу (...) Этого пока не произошло», — указала бывшая глава внешнеполитического ведомства.

Кнайсль подчеркнула, что сейчас администрация президента США Дональда Трампа зашла в тупик и не может принять окончательное решение по вопросу конфликта Ирана с Израилем и создания Тегераном ядерной бомбы. По ее словам, избежать вмешательства Вашингтона в боевые действия возможно.

Ранее агентство IRNA, ссылаясь на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), заявило, что Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на 18 июня смогли установить полный контроль над воздушным пространством страны-противника.

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