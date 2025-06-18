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19:22, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала россиянам один закон купания

Врач Малышева призвала россиян не прыгать вниз головой в неизвестные водоемы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале один закон, связанный с купанием. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман заявил, что прыгать вниз головой в неизвестные водоемы опасно. Он объяснил, что во время такого прыжка человек может удариться головой о дно, сломать шейные позвонки и остаться инвалидом.

«Закон он для всех един: не прыгайте вниз головой в водоемы, которых вы не знаете», — сказала Малышева. Гандельман добавил, что по возможности следует вовсе отказаться от купания в неизвестных водоемах.

Ранее Малышева предостерегла россиян от одного тяжелейшего напитка. Она заявила, что соленая минеральная вода может повысить давление. Кроме того, из-за нее могут появиться отеки, уточнила врач.

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