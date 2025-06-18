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14:11, 18 июня 2025Ценности

Маникюр 12-летней дочери Ким Кардашьян смутил общественность

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: @kimkardashian

Дочь американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт смутила общественность маникюром. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Наследница знаменитостей попала в объективы папарацци во время празднования своего 12-летия. Так, девочку запечатлели на пляже в Мексике в черной футболке, синих джинсовых шортах, белых носках и кроссовках. При этом ее волосы были окрашены в ярко-синий цвет, на руках присутствовали длинные наращенные ногти, украшенные объемными декоративными элементами.

Читатели портала удивились внешнему виду девочки и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Ужасное воспитание», «Норт выглядит довольно устрашающе. Как злая девчонка», «Как грустно, что она так далека от того, чтобы быть ребенком», «Она ужасно избалованный ребенок», «Бедная маленькая богатая девочка... Оба родителя просто смешны», — высказывались они.

В апреле Норт Уэст показала свой образ для музыкального фестиваля Coachella и разозлила фанатов.

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