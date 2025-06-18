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19:42, 18 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Марочко: ВС России выравнивают фронт у Юнаковки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации выравнивают линию фронта у Юнаковки в Сумской области в ходе боев. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Помимо Новониколаевки, которую освободили, наши войска существенно продвинулись по флангам. По сути, выравнивается сейчас линия боевого соприкосновения от Андреевки до самой Юнаковки», — рассказал Марочко.

Он добавил, что севернее Юнаковки и Андреевки создается буферная зона в Сумской области.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России перешли границу Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области. Он также уточнил, что Российская армия продолжает наступление в районе Редкодуба в ДНР.

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