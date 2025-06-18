Марочко сообщил о переходе ВС России границы ДНР и Харьковской области

Марочко: ВС РФ перешли границу ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России перешли границу Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции», — сообщил он. Марочко отметил, что это позволит начать установление контроля над населенным пунктом Новый Мир.

Эксперт также уточняет, что ВС России продолжают наступление в районе Редкодуба в ДНР.

Ранее Андрей Марочко писал, что Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины севернее села Верхнекаменского в Донецкой народной республике.