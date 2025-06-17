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08:23, 17 июня 2025Бывший СССР

ВС России прорвали украинскую оборону у одного из сел в ДНР

ВС России прорвали украинскую оборону севернее Верхнекаменского в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Верхнекаменского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, оборона ВСУ была хорошо укреплена и эшелонирована. Он добавил, что это позволило российским войскам продвинутся к Серебрянке и ухудшить тактическое положение украинских военных в районе Григоровки. Марочко заключил, что на данный момент ВСУ пытаются удержать свои ключевые позиции, идут ожесточенные бои.

Ранее появилось видео взятия под контроль ВС России Петровского в ДНР. О полном переходе населенного пункта под контроль России рассказали военные штурмового отряда 80-го гвардейского Краснознаменного танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.

До этого российские штурмовики забросили семь противотанковых мин в опорный пункт ВСУ, чтобы взломать оборону противника в Ульяновке в ДНР. «Закидывали ТМ-ками, разбирали потихонечку. Раз семь мы точно подходили к этому опорному пункту, чтобы только его освободить, чтобы обеспечить подход штурмовых групп», — рассказал военный с позывным Кент.

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