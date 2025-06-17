Появилось видео взятия под контроль ВС России Петровского в ДНР

ТАСС показало кадры взятия под контроль населенного пункта Петровское в ДНР

Опубликованы кадры освобожденного Военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) населенного пункта Петровское, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 17 июня, сообщает ТАСС.

О полном переходе населенного пункта под контроль РФ рассказали бойцы штурмового отряда 80-го гвардейского Краснознаменного танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. По словам бойцов, они одни из первых пересекли административную границу Днепропетровской области.

12 июня в Минобороны сообщили, что Российская армия заняла еще два населенных пункта в ДНР, одним из которых было Петровское. Эксперты подчеркнули, что взятие села Петровское открывает дорогу к важному логистическому штабу ВСУ.

Ранее военный раскрыл подробности положения России и Украины в зоне спецоперации. Эксперт допустил, что западные поставки Киеву могут заметно сократиться на фоне конфликта, разгоревшегося на Ближнем Востоке.