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01:31, 17 июня 2025Бывший СССР

Российские штурмовики забросили мины в опорный пункт ВСУ

РИА Новости: Штурмовики закинули семь мин в опорный пункт ВСУ в Ульяновке в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские штурмовики забросили семь противотанковых мин в опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы взломать оборону противника в Ульяновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил замкомандира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки войск «Центр», с позывным Кент.

«Крайняя точка сбора — ферма, вторая ферма большая. Сложности были подойти к ферме, потому что было два опорных пункта. Трудно было подойти к ним из-за того, что были три огневых точки только пулемета, они не подпускали», — отметил собеседник агентства.

По словам штурмовика, в противостоянии с вражескими опорными пунктами российские бойцы применяли противотанковые мины. «Закидывали ТМ-ками, разбирали потихонечку. Раз семь мы точно подходили к этому опорному пункту, чтобы только его освободить, чтобы обеспечить подход штурмовых групп», — рассказал Кент.

Ранее Кент сообщил, что в ходе штурма Ульяновки российские операторы FPV-дронов активно уничтожали технику ВСУ, в том числе танки и бронемашины. Он добавил, что Ульяновка — это одна длинная улица, и для ее обороны командование ВСУ выделило минимум батальон личного состава с бронетехникой и минометами.

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