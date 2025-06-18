«Опора России»: Экономические связи РФ с Западом снизились более чем в 10 раз

Санкции привели к тому, что экономические связи России и западных государств снизились больше чем в десять раз. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Его процитировали «Известия».

Однако торговые войны, которые развязал президент США Дональд Трамп, обеспечили растущий интерес Китая к российской экономике. Более того, изменился сам уровень переговоров с предпринимателями из КНР. Прежний формат «купи-продай» сменился более серьезным взглядом на прямые инвестиции в Россию.

«В этом мы видим большую перспективу», — сказал Калинин.

По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, суммарный экономический ущерб США от антироссийских санкций достиг почти 300 миллиардов долларов. Это стало следствием ошибочной торгово-экономической политики прежней администрации Белого дома.