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15:08, 18 июня 2025Экономика

Масштабы разрыва экономических связей России и Запада оценили

«Опора России»: Экономические связи РФ с Западом снизились более чем в 10 раз
Кирилл Луцюк

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Санкции привели к тому, что экономические связи России и западных государств снизились больше чем в десять раз. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Его процитировали «Известия».

Однако торговые войны, которые развязал президент США Дональд Трамп, обеспечили растущий интерес Китая к российской экономике. Более того, изменился сам уровень переговоров с предпринимателями из КНР. Прежний формат «купи-продай» сменился более серьезным взглядом на прямые инвестиции в Россию.

«В этом мы видим большую перспективу», — сказал Калинин.

По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, суммарный экономический ущерб США от антироссийских санкций достиг почти 300 миллиардов долларов. Это стало следствием ошибочной торгово-экономической политики прежней администрации Белого дома.

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