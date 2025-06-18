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16:56, 18 июня 2025Россия

Матери бойца СВО отказали в «гробовых» выплатах из-за ошибки в датах

Матери бойца СВО из Самарской области отказали в выплатах из-за ошибки в датах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Самарской области матери бойца специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в «гробовых» выплатах из-за ошибки в датах. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, в свидетельстве о рождении, паспорте и свидетельстве о смерти бойца были указаны разные даты рождения. Из-за этой путаницы члены семьи военнослужащего не могли получить социальную выплату и оформить пенсию по потере кормильца для оставшегося у него сына.

В суд было направлено исковое заявление о внесении изменений в запись акта о рождении. Суд удовлетворил эти требования. Сейчас семья заново оформляет документы на получение положенных выплат.

Ранее вдове участника СВО из Перми отказали в выплатах из-за одной ошибки в документах. Деньги она смогла получить только после обращения в прокуратуру.

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