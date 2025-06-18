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19:01, 18 июня 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Мексике

EMSC: У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

У побережья Мексики произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 18 июня, в 3:49 по местному времени (12:49 мск). Их магнитуда достигала 5,8 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 192 километрах к юго-западу от города Тапачула с населением порядка 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угрозу цунами в стране не объявляли.

Днем ранее землетрясение произошло в российском Кузбассе. Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 17 июня, в 2:22 по местному времени (22:22 понедельника, 16 июня, по московскому времени), в районе города Полысаево с населением около 25 тысяч человек. Магнитуду этого землетрясения сейсмологи оценили в 2,9.

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