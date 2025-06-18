Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 18 июня 2025Экономика

Москвичей пообещали не переселять в другие районы по реновации

Власти столицы не собираются переселять москвичей в другие районы по реновации
Мария Черкасова

Фото: Евгения Демина / Коммерсантъ

Новый закон о требованиях к районам расселения при комплексном развитии территорий (КРТ) не повлияет на программу реновации в Москве — переселять ее участников в другие районы не будут. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Согласно новому закону, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь наделяются правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых многоквартирных домов для переселения граждан в рамках проектов КРТ. Однако в пресс-службе департамента заверили, что закон не влияет на реализацию программы реновации.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Права участников реновации защищены специальным законом о дополнительных гарантиях их жилищных и имущественных прав. Согласно этому закону, новое жилье предоставляется в том же районе Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, подлежащий реновации. Исключение составляют только Зеленоград и Новая Москва — там новое жилье могут предоставить в любом месте, но в границах того же административного округа.

Ранее была названа неочевидная польза реновации в Москве — оказалось, что она помогает бороться с изменениями климата. По словам главы департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, благодаря замене старого московского фонда удается сократить вредные выбросы, связанные с энергопотреблением, ведь при строительстве новых объектов применяются передовые и энергосберегающие технологии.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Автор песни Shaman назвал свою фаворитку «Интервидения»

    В России продадут за рубль старинную пивоварню

    Мощное землетрясение произошло в Мексике

    Телезвезда случайно выпила антисептик

    Синоптик рассказала москвичам грустную новость

    Кнайсль описала планы Израиля вторгнуться в Иран одним русским словом

    Кубок Стэнли сломали

    Женщина похудела на 51 килограмм из-за сломанного стула

    Серийному маньяку Миргороду дали второе пожизненное

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости