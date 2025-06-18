На пляже нашли ногу в носке и ботинке

В Шотландии на пляж вынесло разложившуюся ногу в носке и ботинке

На популярный пляж Прествик, Шотландия, вынесло разложившиеся человеческие останки. Об этом пишет The Sun.

Посетитель пляжа рассказал, что шел по берегу рано утром, как вдруг нашел кость. Она лежала на песке в водорослях в одном носке и ботинке. Мужчина тут же вызвал полицию.

Прибывшие полицейские подтвердили, что на пляже найдена человеческая нога. Пока не определено, кому она принадлежала: мужчине или женщине.

Ранее сообщалось, что в Великобритании человеческие останки выбросило прибоем на популярный пляж. Шокированные очевидцы описали находку как «очень графичное зрелище».

