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14:34, 18 июня 2025Бывший СССР

На Украине предложили ввести план по ликвидации русских

Бутусов: Необходимо уничтожать 30 тысяч российских солдат в месяц
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч российских солдат в месяц. Такое заявление сделал украинский журналист и бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов в интервью «Украинской правде», трансляция доступна на YouTube.

«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 000 россиян, то такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — предложил он.

Журналист отметил, что необходимо ввести план по ликвидации российских солдат для каждого командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отчет он предложил вести с помощью видео.

Ранее стало известно о тайных схемах территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата). По словам источника ведомства, существуют планы по сбору взяток за отклонение от мобилизации.

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