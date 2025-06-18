На Украине предложили ввести план по ликвидации русских

Бутусов: Необходимо уничтожать 30 тысяч российских солдат в месяц

Необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч российских солдат в месяц. Такое заявление сделал украинский журналист и бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов в интервью «Украинской правде», трансляция доступна на YouTube.

«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 000 россиян, то такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — предложил он.

Журналист отметил, что необходимо ввести план по ликвидации российских солдат для каждого командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отчет он предложил вести с помощью видео.

Ранее стало известно о тайных схемах территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата). По словам источника ведомства, существуют планы по сбору взяток за отклонение от мобилизации.