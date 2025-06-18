На Западе испугались позиции Трампа по Украине

Politico: Проблема Украины будет центральной темой на саммите НАТО в Гааге

Проблема Украины будет центральной темой на саммите НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 26 июня, поскольку европейские лидеры обеспокоены отдаляющейся позицией президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Об этом заявил бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает Politico.

«Проблема конфликта на Украине, несомненно, будет в центре дискуссии. И ее итоги многое скажут нам о том, действительно ли Трамп продолжает думать о выходе из НАТО, а это, на мой взгляд, является большим риском», — отметил бывший представитель Белого дома.

Также Болтон указал на то, что Трамп сознательно окружил себя такими людьми, которые не будут с ним спорить, что предопределило процесс принятия решений в действующей администрации.

Ранее стало известно, что в итоговом заявлении саммита НАТО, который пройдет в двадцатых числах июня, нет слов о необратимом членстве Украины в альянсе. При этом отмечалось, что в тексте документа Россия по-прежнему будет называться «прямой угрозой».