Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 18 июня 2025Мир

На Западе испугались позиции Трампа по Украине

Politico: Проблема Украины будет центральной темой на саммите НАТО в Гааге
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Проблема Украины будет центральной темой на саммите НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 26 июня, поскольку европейские лидеры обеспокоены отдаляющейся позицией президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Об этом заявил бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает Politico.

«Проблема конфликта на Украине, несомненно, будет в центре дискуссии. И ее итоги многое скажут нам о том, действительно ли Трамп продолжает думать о выходе из НАТО, а это, на мой взгляд, является большим риском», — отметил бывший представитель Белого дома.

Также Болтон указал на то, что Трамп сознательно окружил себя такими людьми, которые не будут с ним спорить, что предопределило процесс принятия решений в действующей администрации.

Ранее стало известно, что в итоговом заявлении саммита НАТО, который пройдет в двадцатых числах июня, нет слов о необратимом членстве Украины в альянсе. При этом отмечалось, что в тексте документа Россия по-прежнему будет называться «прямой угрозой».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

    Кнайсль оценила угрозу развала правящего режима Ирана

    Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и исчез

    На Украину подадут в суд после атаки на станцию «Кропоткинская»

    Популярный российский бутик обвинили в продаже дешевой бижутерии

    В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

    Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

    Малышева назвала россиянам один закон купания

    На Западе испугались позиции Трампа по Украине

    Глобальному маркетплейсу пригрозили огромным штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости