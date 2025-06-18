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15:44, 18 июня 2025Мир

В итоговом заявлении саммита НАТО не нашлось места Украине

Times: в итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о необратимом членстве Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Amber Bracken / Reuters

В итоговом заявлении саммита НАТО, который пройдет с 24 по 26 июня в Гааге, нет слов о необратимом членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатов.

При этом отмечается, что в тексте документа Россия по-прежнему будет называться «прямой угрозой». Кроме того, заявление будет состоять всего из пяти абзацев на одном листе формата А4, хотя на прошедшем саммите в Вашингтоне было принято 44-страничное коммюнике.

Формат саммита также будет отличаться. Обычно саммит Североатлантического альянса состоит из трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа, однако на предстоящем мероприятии будет только одна сессия.

«Речь идет о том, чтобы сделать саммит целенаправленным, коротким и приятным. Трамп может быть нетерпеливым, и у него короткая продолжительность концентрации внимания. Чем короче, тем лучше», — объяснил источник издания.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, что Украина не получит приглашения на предстоящий саммит НАТО в Гааге. По его словам, никто не формулировал никаких ожиданий относительно возможного приглашения в Гааге, и страны альянса не слышали подобных заявлений от самих украинцев.

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