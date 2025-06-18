Стало известно об отказе приглашать Украину на саммит НАТО

Глава МИД Литвы Будрис: Украина не получит приглашения на саммит НАТО в Гааге

Украина не получит приглашения на предстоящий саммит НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 26 июня. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает LRT.

«Никто не формулировал никаких ожиданий относительно возможного приглашения в Гааге, и мы не слышали подобных заявлений и от самих украинцев. Ни до саммита в Вашингтоне, ни сейчас ожиданий переломных решений не было — этого просто нет в повестке дня», — сказал глава МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании со своими сторонниками объяснил невозможность вступления Украины в НАТО. По его словам, в объединение Украина не может вступить из-за риска постоянной угрозы войны между Североатлантическим альянсом и Россией, добавил венгерский премьер.

11 июня стало известно, что страны НАТО вычеркнули Украину из заявления предстоящего саммита альянса. Утверждается, что, помимо «заметной на предыдущих саммитах» перспективы вступления Киева в НАТО, не упоминается и обещание выделить Украине 40 миллиардов долларов