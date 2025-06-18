Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 18 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об отказе приглашать Украину на саммит НАТО

Глава МИД Литвы Будрис: Украина не получит приглашения на саммит НАТО в Гааге
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не получит приглашения на предстоящий саммит НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 26 июня. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает LRT.

«Никто не формулировал никаких ожиданий относительно возможного приглашения в Гааге, и мы не слышали подобных заявлений и от самих украинцев. Ни до саммита в Вашингтоне, ни сейчас ожиданий переломных решений не было — этого просто нет в повестке дня», — сказал глава МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании со своими сторонниками объяснил невозможность вступления Украины в НАТО. По его словам, в объединение Украина не может вступить из-за риска постоянной угрозы войны между Североатлантическим альянсом и Россией, добавил венгерский премьер.

11 июня стало известно, что страны НАТО вычеркнули Украину из заявления предстоящего саммита альянса. Утверждается, что, помимо «заметной на предыдущих саммитах» перспективы вступления Киева в НАТО, не упоминается и обещание выделить Украине 40 миллиардов долларов

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России. Для этого он дождался отъезда президента США

    Стало известно о росте поставок российского угля за рубеж

    Стала известна судьба пытавшихся разместить в сети материалы ЕГЭ россиян

    В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян — Москва

    «Вкусно — и точка» пообещала не продавать пиво

    Стало известно об отказе приглашать Украину на саммит НАТО

    Беременная Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

    Россиян предупредили о штрафе за мытье машин во дворе

    Атаки Израиля назвали стимулом Ирана для ускорения создания ядерного оружия

    Российские войска ударом «Искандера» ликвидировали около 100 бойцов ВСУ в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости