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10:19, 18 июня 2025Бывший СССР

На Западе отметили печаль Зеленского

The Guardian: Зеленский выглядел печальным на G7
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел печальным на саммите Большой Семерки (G7) в Канаде. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Зеленский, пишет издание, выглядел печальным, а также требовал помощи Вооруженным силам Украины со стороны союзников.

«Украинские дипломаты остались разочарованными — а в некоторых случаях и озлобленными — отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль на конференцию G7 в Канаде», — пишет The Guardian.

Ранее The Politico писало, что странам G7 не удалось склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской риторике. Это стало причиной неподписания совместного заявления по Украине по итогам саммита в Канаде.

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