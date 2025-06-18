На Западе отметили печаль Зеленского

The Guardian: Зеленский выглядел печальным на G7

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел печальным на саммите Большой Семерки (G7) в Канаде. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Зеленский, пишет издание, выглядел печальным, а также требовал помощи Вооруженным силам Украины со стороны союзников.

«Украинские дипломаты остались разочарованными — а в некоторых случаях и озлобленными — отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль на конференцию G7 в Канаде», — пишет The Guardian.

Ранее The Politico писало, что странам G7 не удалось склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской риторике. Это стало причиной неподписания совместного заявления по Украине по итогам саммита в Канаде.