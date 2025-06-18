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10:42, 18 июня 2025Культура

Названа причина смерти звезды фильма «Любовь и голуби»

Shot: Причиной смерти актрисы Теняковой стала острая сердечная недостаточность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Причиной смерти звезды легендарного советского фильма «Любовь и голуби», народной артистки России Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, актриса ушла из жизни сегодня ночью во сне. «Как нам рассказали родственники, ее похоронят на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет. В Московском художественном театре имени А.П. Чехова артистку назвали «человеком предельно честным, настоящим во всем». На ее счету множество работ в театральных постановках и фильмах, в том числе одна из главных ролей в картине «Любовь и голуби», где она сыграла бабу Шуру.

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