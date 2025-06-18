Охотившийся с молотком на пенсионерок россиянин пойдет под суд

В Краснодарском крае мужчина пойдет под суд за забитых молотком пенсионерок

В Краснодарском крае предстанет перед судом 41-летний местный житель, обвиняемый в двух разбойных нападениях на пенсионерок, закончившихся жестокой расправой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте 2024 года, проходя мимо одного из домов на улице 8 Марта в Белореченске, мужчина решил ограбить незнакомую ему пожилую женщину. Он начал охоту на женщину с тщательного изучения распорядка ее дня. Утром 23 марта разбойник спрятался в сарае женщины и увидев, что та заходит в дом, напал сзади и начал бить кулаками. После вооружился молотком и нанес 17 не совместимых с жизнью ударов.

Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, зашел в дом и украл имущество на сумму свыше 87 тысяч рублей. Сразу установить подозреваемого сыщикам не удалось, и мужчина пошел на новое преступление.

30 декабря он напал еще на одну пенсионерку в доме на улице 40 лет ВЛКСМ. Сбив женщину с ног, он нанес ей пять ударов молотком по голове, но проникнув в помещение, заметил внутри дочь пожилой женщины. Испугавшись, он сбежал с места преступления и позже был задержан.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Судом в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Калининграде задержали мужчин, напавших с молотком на автовладельца.