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14:55, 18 июня 2025Силовые структуры

Россиянин попытался остановить пир на капоте автомобиля и оказался на больничной койке

В Калининграде задержали мужчин, напавших с молотком на автовладельца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Калининграде задержали мужчин, напавших с молотком на автовладельца. Об этом сообщает издание «Клопс» в своем Telegram-канале.

По данным издания, мужчина увидел, как во дворе дома на Серпуховской улице компания мужчин начала распивать алкогольные напитки на капоте его машины. Хозяин спустился к ним, чтобы прогнать, но возник конфликт, в ходе которого у одного из участников упал рюкзак, где лежал молоток. Тогда один из оппонентов схватил его и ударил владельца машины по голове.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российского бойца ММА подвели под уголовную статью после жесткого спарринга на улице.

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