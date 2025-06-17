Российского бойца ММА подвели под уголовную статью после его жесткого спарринга на улице

В Ленобласти возбудили уголовное дело против бойца ММА Вагабова

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Вагабова по прозвищу Якудз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Спортсмен подозревается в преступлении по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам») УК РФ. По версии следствия, 5 июня он около жилого дома в городе Кудрово нанес потерпевшим многочисленные удары руками по голове и скрылся.

Он задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Вагабов атаковал четырех людей, среди которых есть девушки. Это попало на видео.

В поле зрения правоохранителей спортсмен также попадал в 2021 году. Тогда его объявляли в розыск по подозрению в расправе над племянником бывшего президента Дагестана Мухи Алиева.