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16:06, 9 июня 2025Силовые структуры

Боец ММА по прозвищу Якудза устроил жесткий спарринг прямо на улице

В Петербурге разыскивают бойца ММА по прозвищу Якудза за жестокую драку на улице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге 33-летний боец ММА Ислам Вагабов по прозвищу Якудза устроил жесткий спарринг прямо на улице. Происходящее попало на видео, передает Telegram-канал «Фонтанка SBP Online».

Очевидцы сняли, как мужчина атакует четырех людей, среди которых есть девушки.

По данным канала, ЧП произошло во дворе дома, расположенного на Европейском проспекте. Предварительно установлено, что нападение произошло из-за ссоры на почве ревности к девушке.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан 33-летний боец ММА Михаил Аллахвердян с переделанным пистолетом.

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