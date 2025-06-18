Оксану Самойлову обругали за чрезмерно откровенный наряд на выпускном детей

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала снимок с выпускного детей и подверглась критике в сети. Комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер посетила мероприятие в полосатом брючном костюме серого цвета, надев также черный топ с глубоким декольте. Свой образ знаменитость дополнила крупными серьгами и массивным ожерельем.

Подписчики обругали Самойлову за чрезмерно откровенный наряд на подобном торжестве. «Я знаю, куда все смотрели», «Зачем одеваться, когда все навыкат? Вы вроде на детском мероприятии», «У мамы грудь выбежала от радости», «К чему такой наряд», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее в июне на Оксане Самойловой лопнуло платье на премии.

