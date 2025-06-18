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11:46, 18 июня 2025Ценности

Оксану Самойлову обругали за чрезмерно откровенный наряд на выпускном детей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала снимок с выпускного детей и подверглась критике в сети. Комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер посетила мероприятие в полосатом брючном костюме серого цвета, надев также черный топ с глубоким декольте. Свой образ знаменитость дополнила крупными серьгами и массивным ожерельем.

Подписчики обругали Самойлову за чрезмерно откровенный наряд на подобном торжестве. «Я знаю, куда все смотрели», «Зачем одеваться, когда все навыкат? Вы вроде на детском мероприятии», «У мамы грудь выбежала от радости», «К чему такой наряд», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее в июне на Оксане Самойловой лопнуло платье на премии.

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