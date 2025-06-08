На Оксане Самойловой лопнуло платье на премии

На блогерше Оксане Самойловой лопнуло облегающее платье на премии «Муз-ТВ»

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова оконфузилась из-за наряда на премии телеканала «Муз-ТВ». Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 16,6 миллиона подписчиков.

37-летняя инфлюэнсерша выбрала для мероприятия облегающее корсетное платье светло-серого оттенка, украшенное стразами. При этом на видео она повернулась спиной к камере и продемонстрировала лопнувший в районе ягодиц предмет гардероба. По словам бизнесвумен, у нее разошлась молния.

Кадр: @samoylovaoxana

«Случилось непредвиденное. Хорошо, что это был конец вечера, но больше я не смогу пойти в зал, потому что это эпик фейл», — посетовала супруга рэпера Джигана, который посетил с ней премию.

В апреле немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье.

