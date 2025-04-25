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21:31, 25 апреля 2025Ценности

51-летняя Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Raymond Hall / GC Images / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оконфузилась на улице из-за наряда. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 51-летнюю знаменитость на улице в Нью-Йорке. Она попала в объектив в приталенном черном платье-жакете с глубоким декольте и разрезами до бедер.

Ветер распахнул полы одежды манекенщицы, и на фото запечатлелось ее нижнее белье. При этом неподалеку от Клум оказались двое мужчин, которые смотрели на нее с улыбкой.

В марте Хайди Клум снялась топлес для журнала Schon.

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