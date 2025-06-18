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21:04, 18 июня 2025Экономика

Россияне заселились в недостроенные за 20 лет квартиры

В Омске дольщики недостроя заселились в недоделанные за 20 лет квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Омске дольщики дома, стройка которого должна была завершиться еще в 2006 году, заселились в свои квартиры. Правда, заселение было фигуральным, ведь у здания так и не появилось стен, пишут «Известия».

Речь идет о недострое ЖСК «Центральный-2» по улице Герцена. Сроки сдачи объекта сдвигались то на 2012, то на 2015 год. По последним данным, региональные власти обещали выделить пострадавшим квартиры только в 2036 году. В ожидании активных действий властей дольщики решили провести публичную акцию и занять свои законные квартиры. Они убрали оттуда строительный мусор, поставили обеденные столы и развернули плакаты со словами «Верните наши квартиры», «Дайте людям жилье». «Сменилось четыре поколения чиновников в области и мэрии, а проблема не решается», — возмущаются горожане.

Об акции дольщиков стало известно председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Глава ведомства потребовал местное управление СК предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества, которое было возбуждено еще десять лет назад. В региональном Минстрое заявили о планах по выплате компенсаций квартировладельцам до конца года. В данный момент, по словам чиновников, прорабатывается «экономическая целесообразность» данной меры. Завершение стройки считают бесперспективным: за время простоя конструкции утратили прочность, а градостроительный комплекс изменился. Сами дольщики не верят, что компенсационные выплаты будут соответствовать рыночным ценам. Число покупателей превышает две сотни.

В 2024 году в другом российском городе, Челябинске, снесли 15-летний долгострой. Строительство объекта началось еще в 2008 году, а выдача квартир планировалась на 2012-й.

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